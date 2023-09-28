Осенний пикник: что купить и как сэкономить

Осенний пикник обладает особенной магией: прохладный воздух, теплые солнечные лучи, разноцветные листья и яркие цветы. Чтобы провести приятно время во время отдыха, важно взять самое необходимое, сообщает karelinform.ru .

Начать подготовку рекомендовано с покрывала. На траве часто появляется роса, да и земля уже не так прогревается, как несколько месяцев ранее. Размер пледа зависит от количества отдыхающих. Для продуктов лучше выбирать плетенную корзину, которая вдобавок станет оригинальным декором для фотосессии на природе.

На пикнике лучше отказаться от продуктов, которые быстро портятся: молочные товары или бутерброды с вареной колбасой. Что готовить – выбор каждого. Можно сделать нарезки или же потратить время и приготовить пирог из тыквы с мясом или морковное печенье. Яркие краски будут очень актуальны. Важно помнить о сезонных овощах и фруктах: яблоки, груши, сливы.

Можно приобрести термос и выбрать в магазине травяные чаи или вкусный кофе. Термос после пикника можно использоваться для различных мероприятий.

Обратить внимание рекомендовано на специальные набора для пикника. В них укомплектованы не только тарелки или стаканы, но и доска с ножом.

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