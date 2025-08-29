Осенний сезон грибов в Подмосковье: опят можно будет собирать через несколько дней

Миколог Дмитрий Тихомиров рассказал REGIONS, что опята уже начали появляться в подмосковных лесах. По мнению эксперта, отправляться на сбор грибов можно через два-три дня.

Эксперт отметил, что опята растут преимущественно в труднопроходимых местах, например в районе Лосиного острова. Идеальное время для их сбора наступит совсем скоро.

По словам эксперта, в лесах Подмосковья также появились рыжики с волнушками. Специалист добавил, что важно собирать грибы в определенное время. Достаточно непродолжительный период, чтобы шляпки стали большими и жесткими.

«Через несколько дней в Подмосковье будет волна сбора — в ближайшую неделю они вырастут до идеальных размеров, когда еще шляпки у них овальные, загнутые», — отметил специалист.

В департаменте по чрезвычайным ситуациям Кузбасса для россиян, которые любят проводить время за сбором грибов, перечислили важные правила безопасности. Эксперты рекомендуют перед посещением леса передать близким людям свой планируемый маршрут и указать ориентировочное время возвращения домой. Желательно выбирать одежду ярких цветов и иметь при себе заряженные гаджеты. При возможности собирать грибы лучше коллективно.

Ранее миколог Тихомиров сообщил, что в Подмосковье активно проходит третья грибная волна.