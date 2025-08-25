Третья грибная волна накрыла Подмосковье: эксперт назвал наиболее урожайные места

В лесах Московской области в конце августа 2025 года наблюдается необычайно интенсивная третья волна грибного сезона. Как сообщил эксперт по грибам Дмитрий Тихомиров в интервью корреспонденту REGIONS, причиной столь долгожданного урожая стали обильные дожди, прошедшие в регионе ранее, что создало идеальные условия для роста.

«Я наблюдаю за группами и сообществами грибников, где и какие грибы пошли по регионам. Сейчас грибная волна началась по всему Подмосковью», — поделился Тихомиров.

По словам специалиста, наиболее перспективными для сбора в настоящий момент являются лесные массивы, расположенные в восточной части Подмосковья. Тихомиров отметил, что грибное разнообразие продолжает увеличиваться. Помимо устойчивых к вредителям лисичек, которые практически не бывают червивыми, в лесах началось массовое появление благородных видов — подосиновиков и боровиков, также известных как белые грибы.

«Для грибов нужны похолодание и дожди. Осадков было много, лес мокрый, дорожки затоплены — это идеальные условия для грибов. На востоке области и в Наро-Фоминском районе в ельниках можно найти еловые белые грибы. Правда, они сейчас могут попадаться червивые», — сказал эксперт.

Эксперт поделился и уникальной находкой, иллюстрирующей богатство нынешнего сезона. Ему встретился редкий для региона головач гигантский — гриб впечатляющих размеров, диаметр которого составил около 40 см, а вес достиг примерно 10 кг. Такая находка, по утверждению Тихомирова, свидетельствует о том, что у любителей «тихой охоты» в этом году есть реальный шанс обнаружить по-настоящему уникальные экземпляры.

Ранее сообщалось, что житель Подмосковья показал рекордный урожай грибов, собранных в лесах Егорьевска.