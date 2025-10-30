Осенняя тарелка здоровья: как с помощью тыквы, гречки и скумбрии укрепить иммунитет и зарядиться энергией

Роскачество вместе с экспертом-нутрициологом Викторией Куршаковой разработали сбалансированное осеннее меню на весь день, сообщил tagilcity.ru.

По информации издания, в первом приеме пищи должны присутствовать тушеная тыква и гречневая каша. Крупу рекомендовано готовить на воде, а тыкву — тушить. Овощ хорошо сочетается с корицей, медом и финиками. Блюдо заправляют ложкой топленого масла. Рекомендованный напиток — отвар шиповника или чай с имбирем и лимоном.

«Обеденное меню получается более плотным и разнообразным. Оно состоит из трех основных компонентов. Первый — теплый суп-пюре из цветной капусты и моркови. Второй — отварная гречка или рис с тушеной печенью (куриной или говяжьей). К печени добавляют лук и кислое яблоко. Третий компонент — свежий салат из белокочанной капусты и петрушки, заправленный оливковым маслом», — сообщил tagilcity.ru.

По данным издания, предложенная экспертами комбинация продуктов обеспечивает организм всеми необходимыми микронутриентами. Печень, богатая легкодоступным железом, ретинолом и витаминами B-комплекса, поддерживает зрение, состояние кожи и процессы кровообразования. Овощи и зелень являются поставщиками пищевых волокон и антиоксидантов, а сбалансированное соотношение протеинов, липидов и медленных углеводов создает устойчивый энергетический ресурс.

«Виктория Куршакова предлагает на ужин запеченную скумбрию и тушеные овощи с белой фасолью. В овощную смесь входят морковь, болгарский перец и цукини. Дополнением может служить гречневая лепешка или кусок цельнозернового хлеба», — сообщил tagilcity.ru.

По данным издания, включение скумбрии в рацион — простой способ получить омега-3 кислоты, критически важные для поддержания работы нервной системы, гормонального баланса и иммунного ответа. Комбинация с фасолью и овощами обогащает меню клетчаткой, улучшающей пищеварение.

Ранее сообщалось, что россиянам рекомендуют ежедневно употреблять свежие овощи и фрукты.