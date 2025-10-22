Россиянам рекомендуют ежедневно употреблять свежие овощи и фрукты

В Минздраве Самарской области рекомендуют на постоянной основе включить в ежедневный рацион овощи и фрукты, которые наполнят организм витаминами, микроэлементами и пищевыми волокнами, сообщил sovainfo.ru.

Специалисты в области питания подчеркивают важность калийсодержащих продуктов для поддержания сердечно-сосудистой системы. По их данным, необходимый элемент в достаточном количестве присутствует в свежих фруктах и овощах. Для нормального функционирования желудочно-кишечного тракта эксперты рекомендуют включать в рацион: соки с мякотью из фруктов и овощей, яблоки, сливы, груши, тыкву, свеклу, баклажаны и хурму.

Особое внимание диетологи уделяют пищевым волокнам, которые не только снижают риск онкологических заболеваний, но и эффективно связывают и выводят токсичные вещества из организма. Что касается витаминного состава, то витамин С содержится в цитрусовых, шпинате, сладком перце, черной смородине, репчатом луке и квашеной капусте. Витамины группы В присутствуют в кисломолочных продуктах, дрожжах, листовой зелени, пророщенной пшенице, орехах и сое. Фолиевая кислота в значительном количестве находится в листьях зеленых растений.

