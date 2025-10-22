Ошибка в координатах обернулась для предпринимателя штрафом почти в 1 млн руб.

Суд обязал индивидуального предпринимателя выплатить практически 1 млн руб. в счет возмещения вреда, причиненного лесным насаждениям по причине технической ошибки, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на телеграм-канал Объединенного пресс-центра судов Кемеровской области.

По информации издания, предприниматель обратился в Департамент лесного комплекса Кузбасса, чтобы заключить договор аренды лесного участка. Сотрудничество началось в 2015 году. Техническая ошибка произошла в 2022 году. При выделении участка ошибочно был указан не тот сектор. Площадь незаконной рубки составила 0,4 га.

По данным издания, межрайонный прокурор направил в суд иск с требованием возместить 951 122 руб. Деньги направят в бюджет муниципального округа.

«Суд признал, что предприниматель Ш. несет ответственность за точность отвода лесосеки и соблюдение границ рубки. Поскольку рубка в выделе 9 произведена незаконно, предприниматель обязан возместить ущерб, причиненный лесным насаждениям», — указано в сообщении.

По информации издания, предприниматель пытался обжаловать решение суда в апелляционном и кассационном порядке. Суд оставил решение прежним: мужчине предстоит выплатить деньги. Территория была арендована для заготовки древесины. Из-за подмены участка окружающей среде был нанесен вред.

Ранее сообщалось, что ранившему сотрудника Росгвардии в лесополосе Подмосковья жителю Реутова грозит 20 лет колонии.