Ошибка в портфолио закончилась уголовным делом: В Ставрополье могут осудить инженера

В Ставропольском крае экс-сотрудник оборонного предприятия разместил в портфолио чертеж одной микросхемы, чем нарушил коммерческую тайну, сообщает newstracker.ru . Возбуждено уголовное дело.

Экс-сотрудник оборонного предприятия Ставропольского края решил продемонстрировать работодателям свои профессиональные навыки. Он взял за основу чертеж микросхемы предприятия, сотрудником которого был ранее. Мужчина доработал схему, но чертеж нельзя считать авторским. Демонстрация схемы нарушает коммерческую тайну оборонной организации.

В настоящее время проводятся следственные действия. Следующий этап – передача данных в суд. Максимальная мера наказания за правонарушение – пять лет колонии.

В настоящее время также неизвестно, признал ли экс-сотрудник предприятия вину, как и были ли его действия предумышленными.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон с целью ужесточения правил для сотрудников, у которых есть доступ к государственной тайне: без информирования ФСБ и СВР выезд за границу запрещен.