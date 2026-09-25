Пермский край подвергся массированной атаке беспилотников

В Пермском крае утром была зафиксирована массированная атака беспилотников. По предварительной информации, пострадавших нет, а силы ПВО продолжают отражать налет.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что с раннего утра регион подвергся массированной атаке украинских БПЛА. По его словам, силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы ведут работу по уничтожению беспилотников.

Во время атаки был зафиксирован налет на один из промышленных объектов региона. Предварительно, обошлось без пострадавших.

На месте происшествия работают экстренные и оперативные службы. Другие обстоятельства произошедшего и возможные последствия атаки уточняются.

Ранее сообщалось, что 10 БПЛА сбили силы ПВО Минобороны в небе над столицей.