Пермский край подвергся массированной атаке беспилотников
Губернатор Махонин: промышленный объект Перми оказался под атакой беспилотников
В Пермском крае утром была зафиксирована массированная атака беспилотников. По предварительной информации, пострадавших нет, а силы ПВО продолжают отражать налет.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что с раннего утра регион подвергся массированной атаке украинских БПЛА. По его словам, силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы ведут работу по уничтожению беспилотников.
Во время атаки был зафиксирован налет на один из промышленных объектов региона. Предварительно, обошлось без пострадавших.
На месте происшествия работают экстренные и оперативные службы. Другие обстоятельства произошедшего и возможные последствия атаки уточняются.
Ранее сообщалось, что 10 БПЛА сбили силы ПВО Минобороны в небе над столицей.