Синоптики спрогнозировали дождь и до +17 градусов в Подмосковье 25 сентября
Гидрометцентр: в Подмосковье 25 сентября ожидается до +17 градусов
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Алексей Селиверстов]
В столичном регионе в пятницу, 25 сентября, ожидаются переменная облачность и небольшой дождь. Такой прогноз опубликован Гидрометцентром России.
В Москве днем температура составит +13…+15 градусов, ночью воздух остынет до +7. В Московской области днем прогнозируется от +12 до +17 градусов, а в ночные часы — до +6.
Ветер будет южным, его скорость составит 3–10 м/с. Атмосферное давление ожидается на уровне 750–753 мм ртутного столба.
Ранее сообщалось, что продажи азиатских грибов в России выросли в восемь раз.