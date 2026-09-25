Синоптики спрогнозировали дождь и до +17 градусов в Подмосковье 25 сентября

В столичном регионе в пятницу, 25 сентября, ожидаются переменная облачность и небольшой дождь. Такой прогноз опубликован Гидрометцентром России.

В Москве днем температура составит +13…+15 градусов, ночью воздух остынет до +7. В Московской области днем прогнозируется от +12 до +17 градусов, а в ночные часы — до +6.

Ветер будет южным, его скорость составит 3–10 м/с. Атмосферное давление ожидается на уровне 750–753 мм ртутного столба.

Ранее сообщалось, что продажи азиатских грибов в России выросли в восемь раз.