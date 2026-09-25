Воронеж ночью атаковали беспилотники
Губернатор Гусев сообщил об отражении атаки БПЛА над Воронежем
В ночь на пятницу, 25 сентября, Воронеж и его пригороды подверглись атаке беспилотников. Силы противовоздушной обороны продолжают отражать налет, а жителей просят соблюдать меры безопасности.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что дежурные расчеты ПВО ведут работу по уничтожению БПЛА в небе над Воронежем и прилегающими территориями. Он призвал горожан укрыться в помещениях, а тем, кто находится дома, — держаться подальше от окон.
По словам главы региона, информация о возможных повреждениях уточняется. На местах происшествий работают оперативные и экстренные службы.
В 2:21 по московскому времени в Воронеже и Нововоронеже была объявлена тревога в связи с угрозой непосредственного удара беспилотников.
Тем временем местные паблики сообщили о серии громких звуков над городом. Предварительно, они были связаны с работой средств противовоздушной обороны.
Ранее сообщалось, что Пермский край подвергся массированной атаке беспилотников.