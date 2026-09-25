Воронеж ночью атаковали беспилотники

В ночь на пятницу, 25 сентября, Воронеж и его пригороды подверглись атаке беспилотников. Силы противовоздушной обороны продолжают отражать налет, а жителей просят соблюдать меры безопасности.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что дежурные расчеты ПВО ведут работу по уничтожению БПЛА в небе над Воронежем и прилегающими территориями. Он призвал горожан укрыться в помещениях, а тем, кто находится дома, — держаться подальше от окон.

По словам главы региона, информация о возможных повреждениях уточняется. На местах происшествий работают оперативные и экстренные службы.

В 2:21 по московскому времени в Воронеже и Нововоронеже была объявлена тревога в связи с угрозой непосредственного удара беспилотников.

Тем временем местные паблики сообщили о серии громких звуков над городом. Предварительно, они были связаны с работой средств противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что Пермский край подвергся массированной атаке беспилотников.