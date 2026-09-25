Экологи рассказали, что заставляет медведей искать пищу рядом с жильем

Бурые медведи на Чукотке стали чаще появляться возле населенных пунктов. Власти региона связывают это с ростом численности хищников, усилением конкуренции за территорию и недостатком рыбы в естественной среде. В окружном департаменте природных ресурсов и экологии сообщили ТАСС , что популяция бурых медведей продолжает увеличиваться. Если в 2025 году на Чукотке насчитывалось 3 453 особи, то в 2026-м их число выросло до 3 730.

Специалисты объясняют, что из-за высокой плотности животных усиливается борьба за участки обитания. В первую очередь это затрагивает молодых медведей, которых более сильные взрослые особи вытесняют с привычных территорий. В поисках пищи они все чаще приближаются к селам и другим местам, где живут люди.

Еще одним важным фактором называют слабый ход рыбы. Когда естественной добычи становится меньше, медведи меняют свои маршруты и идут туда, где чувствуют запах еды, в том числе к местам рыбалки и населенным пунктам.

Поводом для комментария стал инцидент, произошедший 25 сентября в селе Марково. Бурый медведь напал на местного жителя и отобрал у него рыбу. Мужчина выжил, сейчас он находится под наблюдением врачей, угрозы его жизни нет.

В департаменте также напомнили, что это не первый подобный случай в регионе за год. В августе 2026 года на территории заповедника «Остров Врангеля» белый медведь атаковал инспектора. Пострадавший также остался жив и полностью избежал угрозы для жизни.

Ранее биолог назвал признаки хищнического поведения медведя.