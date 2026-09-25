Ульяновск подвергся крупной атаке беспилотников
Губернатор Ульяновской области Русских: ПВО отражает крупную атаку дронов
Фото: [«Подмосковье сегодня»]
В Ульяновске продолжается отражение крупной атаки беспилотников. О работе средств противовоздушной обороны сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских.
По словам главы региона, в настоящее время Ульяновск подвергается масштабной атаке вражеских БПЛА. Информация об этом опубликована в его официальном канале на платформе MAX.
Губернатор уточнил, что в городе работают силы противовоздушной обороны, которые отражают воздушный налет. Других подробностей о количестве беспилотников, возможных повреждениях или пострадавших пока не приводится.
Ранее сообщалось, что Пермский край подвергся массированной атаке беспилотников.