Ульяновск подвергся крупной атаке беспилотников

Губернатор Ульяновской области Русских: ПВО отражает крупную атаку дронов

Безопасность

Фото: [«Подмосковье сегодня»]

В Ульяновске продолжается отражение крупной атаки беспилотников. О работе средств противовоздушной обороны сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

По словам главы региона, в настоящее время Ульяновск подвергается масштабной атаке вражеских БПЛА. Информация об этом опубликована в его официальном канале на платформе MAX.

Губернатор уточнил, что в городе работают силы противовоздушной обороны, которые отражают воздушный налет. Других подробностей о количестве беспилотников, возможных повреждениях или пострадавших пока не приводится.

Ранее сообщалось, что Пермский край подвергся массированной атаке беспилотников.

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