Ульяновск подвергся крупной атаке беспилотников

По словам главы региона, в настоящее время Ульяновск подвергается масштабной атаке вражеских БПЛА. Информация об этом опубликована в его официальном канале на платформе MAX.

Губернатор уточнил, что в городе работают силы противовоздушной обороны, которые отражают воздушный налет. Других подробностей о количестве беспилотников, возможных повреждениях или пострадавших пока не приводится.

Ранее сообщалось, что Пермский край подвергся массированной атаке беспилотников.