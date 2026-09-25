Остеопат назвал повседневные привычки, провоцирующие боль в спине

Работа с ноутбуком или смартфоном при слишком низком положении экрана, длительное сидение без опоры и продолжительный отдых с телефоном могут способствовать появлению хронической боли в спине. Об этом « Газете.Ru » рассказал врач-остеопат Дмитрий Симкин.

По словам специалиста, низко расположенный экран заставляет человека наклонять голову и плечи вперед, из-за чего мышцы шеи и спины испытывают постоянное напряжение. Нагрузка также возрастает при сидении на краю стула или в глубоком кресле без полноценной опоры.

Врач отметил, что даже правильная поза становится проблемой при многочасовой неподвижности. При этом постоянное стояние не является полноценной заменой организованному рабочему месту: менять положение тела полезно, но длительное пребывание без движения также перегружает мышцы и позвоночник.

Отдельно Симкин обратил внимание на привычку долго лежать с телефоном, положив под голову высокую подушку. Сильный наклон шеи в таком положении увеличивает нагрузку на мышцы и межпозвоночные диски.

Специалист добавил, что спину перегружают подъем и перенос тяжестей в наклоне, особенно если предмет находится далеко от тела или человек одновременно поворачивает корпус.

При появлении боли с отдачей в конечности, онемения, усиливающейся слабости мышц или нарушений походки врач рекомендует обратиться за медицинской помощью. Спорт и массаж, по его словам, не способны полностью компенсировать последствия длительной работы в неудобном положении.

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