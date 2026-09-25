Смертельная авария в ЕАО: водитель без прав перевернул иномарку

Смертельная авария произошла на федеральной трассе Чита — Хабаровск в Еврейской автономной области. По предварительным данным, автомобиль под управлением нетрезвого водителя без прав съехал в кювет и перевернулся.

Как сообщили в полиции ЕАО, за рулем Nissan Pulsar находился 22-летний молодой человек, не имеющий водительского удостоверения. Предварительно, он не справился с управлением, после чего машина вылетела с дороги и опрокинулась.

В результате ДТП 27-летний пассажир получил смертельные травмы и скончался на месте происшествия. Сам водитель получил ранения и был доставлен для оказания медицинской помощи.

Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшей аварии.

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