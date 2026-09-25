Собянин сообщил об уничтожении еще семи беспилотников на подлете к Москве

Силы ПВО уничтожили еще семь беспилотников, которые направлялись в сторону Москвы. На местах возможного падения обломков работают специалисты экстренных служб, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По словам Собянина, средства противовоздушной обороны Минобороны продолжают отражать атаку беспилотников на Москву. Очередная группа из семи БПЛА была уничтожена на подлете к столице.

Специалисты экстренных служб выехали на территории, где могли упасть сбитые дроны и их фрагменты. Информация о возможных последствиях произошедшего пока уточняется.

Ранее, в 01:19, мэр сообщал об уничтожении десяти беспилотников в небе над столицей. Таким образом, с учетом последнего сообщения общее число сбитых за этот период БПЛА достигло 17.

Данные о повреждениях, пострадавших и других последствиях атаки уточняются.