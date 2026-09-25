Эксперт рассказала, как добиться компенсации за некачественное лечение

Пациенты частных и государственных клиник, оказывающих платные услуги, вправе требовать компенсацию при некачественном лечении. Об этом « Прайму » рассказала доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Леонова.

Основанием могут стать нарушение условий договора или медицинских стандартов, осложнения и отсутствие результата, гарантированного клиникой. Пациент вправе потребовать повторного лечения, снижения стоимости, возмещения расходов на исправление недостатков, а при существенных нарушениях — возврата денег. Также можно требовать компенсацию убытков, морального вреда и неустойку.

Для начала необходимо собрать договор, чеки, медицинские документы, результаты анализов и заключения специалистов. При необходимости недостающие бумаги следует письменно запросить у клиники. Эксперт также рекомендует получить независимое медицинское заключение, подтверждающее недостатки лечения и их связь с возникшими последствиями.

Затем пациент направляет клинике письменную претензию с описанием ситуации и конкретными требованиями. Ответ должен поступить в течение 10 дней.

При отказе или отсутствии ответа можно обратиться в Роспотребнадзор, Росздравнадзор и другие профильные органы, а затем — в суд. По словам Леоновой, окончательно качество лечения и причинно-следственную связь при споре может установить судебно-медицинская экспертиза.

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