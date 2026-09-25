Эксперт рассказала, как добиться компенсации за некачественное лечение
Эксперт Леонова: закон дает пациенту широкий набор прав
Пациенты частных и государственных клиник, оказывающих платные услуги, вправе требовать компенсацию при некачественном лечении. Об этом «Прайму» рассказала доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Леонова.
Основанием могут стать нарушение условий договора или медицинских стандартов, осложнения и отсутствие результата, гарантированного клиникой. Пациент вправе потребовать повторного лечения, снижения стоимости, возмещения расходов на исправление недостатков, а при существенных нарушениях — возврата денег. Также можно требовать компенсацию убытков, морального вреда и неустойку.
Для начала необходимо собрать договор, чеки, медицинские документы, результаты анализов и заключения специалистов. При необходимости недостающие бумаги следует письменно запросить у клиники. Эксперт также рекомендует получить независимое медицинское заключение, подтверждающее недостатки лечения и их связь с возникшими последствиями.
Затем пациент направляет клинике письменную претензию с описанием ситуации и конкретными требованиями. Ответ должен поступить в течение 10 дней.
При отказе или отсутствии ответа можно обратиться в Роспотребнадзор, Росздравнадзор и другие профильные органы, а затем — в суд. По словам Леоновой, окончательно качество лечения и причинно-следственную связь при споре может установить судебно-медицинская экспертиза.
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