Оскорбления, буллинг, унижения: как распознать токсичные отношения

Важно как можно скорее распознать, что человек находится в токсичных отношениях. Эффективнее всего такие отношения прекращать, но можно пробовать исправить ситуацию, сообщает udm-info.ru.

«Признаки токсичных отношений: Манипулирование, ложь, постоянные условия, шантаж. Причинение морального или физического вреда. Оскорбления, буллинг, унижения. Отсутствие выбора. Отсутствие поддержки.»

Психолог Наталья Томашова отмечает, что в токсичных отношениях роли распределены таким образом: есть абьюзер, а также жертва. Как понять, что вы жертва?

Вы испытываете дискомфорт, когда находитесь возле своего партнера. Ваша половинка часто вас унижает и оскорбляет. Хвалит, но редко. Причем, только если вы делаете так, как удобно партнеру.

Жертве всегда стоит обращаться к психологу. Специалист расскажет, есть ли проблемы в отношениях. Жертве важно научиться выстраивать свои личные границы и не позволять их никому нарушать. Особенно тяжело противостоять манипуляциям, но при желании можно справиться и с этой проблемой.

Токсичные отношения всегда начинаются с оскорблений, с буллинга или с неприятных шуток.

Как понять, что вы абьюзер? У вас редко получается выстроить длительные отношения. Даже кратковременные не бывают счастливыми и спокойными. Часто родственники или коллеги говорили вам, что с вами очень тяжело находить контакт.

Абьюзеру намного сложнее понять, что он выступает в роли агрессора. Любой психолог сможет помочь только тогда, когда человек сам осознает проблему. Важно менять мышление и привычки.

Токсичные отношения изменить можно, но психологи рекомендуют все же расставаться. Потом прорабатывать проблему, чтобы не допустить ошибки в будущем. Токсичные отношения разрушают человека, поэтому важно успеть себя вовремя сберечь.