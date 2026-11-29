Жительница Санкт-Петербурга ушла в запой после того, как отправила мужа с алкогольной зависимостью на реабилитацию. Женщина призналась, что хотела отметить его лечение, однако застолье затянулось и самостоятельно остановиться она не смогла. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Петербург».

Женщина не смогла остановиться

По словам петербурженки, мужа отправили в реабилитационный центр около месяца назад. Она решила отметить это событие алкоголем, но в итоге сама столкнулась с проблемой, с которой прежде критиковала супруга.

Женщина рассказала, что обычно выпивала только по праздникам и осуждала мужа за злоупотребление спиртным. Однако на этот раз употребление алкоголя вышло из-под контроля.

Петербурженке поставили капельницу

Для помощи женщине приехали специалисты «Ленинградского медицинского центра». Медики помогли ей выйти из запоя и поставили капельницу.

Врач напомнил о вреде алкоголя

Ранее хирург, онколог, маммолог и онкодерматолог Анатолий Михайленко рассказал о распространенных заблуждениях, связанных с алкоголем. В частности, некоторые считают пиво, сидр и дорогие спиртные напитки менее вредными.

Однако этанол токсичен независимо от вида напитка и количества употребления. Он негативно влияет на организм, в том числе повреждает клетки мозга и печени.