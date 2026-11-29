Житель Санкт-Петербурга получил уведомление о расторжении договора аренды после того, как пригласил друзей домой, чтобы вместе поиграть в GTA VI. Сам арендатор утверждает, что компания не шумела, однако соседи снизу вновь пожаловались на разговоры и музыку. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Соседи неоднократно жаловались на шум

По информации SHOT, молодой человек по имени Александр собрал приятелей в субботу. По его словам, встреча проходила спокойно, а время было подходящим для посиделок.

Однако соседи снизу попросили компанию соблюдать тишину. Ранее они уже выражали недовольство громкой музыкой и разговорами, вызывали охрану, а затем обратились непосредственно к владельцу квартиры.

Хозяин решил расторгнуть договор

На следующее утро собственник сообщил арендатору, что намерен прекратить договорные отношения. Он объяснил решение несовпадением «ритмов жизни» и дал понять, что не считает выход новой видеоигры достаточным поводом для регулярных вечерних встреч.

Кроме того, владелец жилья выразил опасение, что частые визиты друзей могут привести к преждевременному износу имущества.

Теперь Александру предстоит найти новую квартиру и освободить нынешнюю до конца следующего месяца.