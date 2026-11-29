«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги. Встреча в Ростове-на-Дону завершилась со счетом 1:1. Об этом сообщает РИА Новости.

Олусегун открыл счет, Оласа реализовал пенальти

Первый гол в матче забили хозяева поля. На 62-й минуте отличился Олакунле Олусегун, выведший «Ростов» вперед.

«Краснодар» сумел отыграться спустя 9 минут. На 71-й минуте Лукас Оласа реализовал пенальти и установил окончательный счет — 1:1.

Положение команд в таблице РПЛ

После 16 туров «Краснодар» набрал 28 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России. В активе «Ростова» 23 очка — команда располагается на 8-й строчке.

В следующем, 17-м туре «Краснодар» 6 декабря сыграет дома с казанским «Рубином». «Ростов» в тот же день встретится на выезде с воронежским «Факелом».