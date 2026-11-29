В Республике Карелия 16-летний местный житель, подозреваемый в убийстве 14-летней девочки, дал признательные показания. Об этом 29 ноября проинформировало региональное следственное управление СК РФ .

По данным ведомства, расследование ведется в рамках уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ (убийство). Несовершеннолетнего допросили в качестве подозреваемого, и в ходе следственных действий он подробно рассказал о том, как было совершено преступление.

Обстоятельства обнаружения тела и выводы экспертизы

Тело школьницы с признаками насильственной смерти ранее обнаружили в лесополосе поселка Юляристиоя Питкярантского района.

Проведенная экспертиза зафиксировала на теле погибшей следы удушения и множественные ножевые ранения; в настоящее время следователи и специалисты продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.