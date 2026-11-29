235-й гарнизонный военный суд приговорил бывшего сотрудника второй службы ФСБ, полковника запаса Евгения Лобанова, к 16 годам лишения свободы и штрафу в размере 550 млн рублей. Его признали виновным в получении взятки на сумму более 180 млн рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ» .

Прокуратура требует увеличить срок

Московская городская военная прокуратура добивается ужесточения наказания для Лобанова. Представление ведомства 2 декабря рассмотрит 2-й Западный окружной военный суд.

Прокуратура просит увеличить срок лишения свободы с 16 до 17 лет с отбыванием в колонии строгого режима, а также лишить бывшего полковника медали Суворова.

Штраф предлагают уменьшить до 500 млн рублей

Одновременно государственное обвинение настаивает на снижении штрафа с 550 млн до 500 млн рублей. В прокуратуре считают, что назначенная сумма превышает установленный законом максимальный размер денежного взыскания.

Таким образом, надзорное ведомство просит увеличить срок заключения, но уменьшить финансовое наказание. Окончательное решение по представлению прокуратуры предстоит принять окружному военному суду.