Эксперимент с участием людей с повышенным артериальным давлением показал, что пищевое масло перечной мяты способно уменьшать систолический показатель. Исследование провели специалисты Университета Ланкашира , а его итоги опубликованы в научном журнале PLOS One .

В научной работе приняли участие 40 добровольцев в возрасте от 18 до 65 лет с повышенным давлением или гипертонией первой стадии: одна группа ежедневно принимала по 100 микролитров разведенного в воде пищевого масла мяты, а контрольная группа получала плацебо с мятным вкусом без действующих веществ. Спустя 20 дней у принимавших масло участников среднее систолическое давление опустилось со 130 до 122 миллиметров ртутного столба, что оказалось на 8,5 миллиметра ртутного столба ниже по сравнению с группой плацебо, где существенных изменений зафиксировано не было.

Предполагаемый механизм действия и дополнительные параметры

Наблюдаемый эффект исследователи связывают с действием ментола и флавоноидов, которые обладают противовоспалительными свойствами и способны способствовать расширению кровеносных сосудов, хотя точный механизм их влияния требует дальнейшего изучения.

Помимо уровня артериального давления, в ходе эксперимента специалисты также контролировали частоту пульса, показатели крови и общее самочувствие добровольцев.