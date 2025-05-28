Ослабление экономики РФ и наступление мира: Зеленский сделал прогноз на июнь 2026 года

По данным канала, Зеленский уверен, что в июне 2026 года российская экономика станет слабой. Он уверен, что таким образом экономика отреагирует на санкции, которые уже введены против РФ. Украинский президент допустил, что следующим летом военные действия на территории страны вестись уже не будут.

«Июнь 2026 — мы все надеемся, что войны уже не будет», — украинский телеграм-канал процитировал заявление Зеленского.

Кроме того, украинский президент высказал мнение, что ВС РФ могут дойти до рекордных показателей и атаковать территорию Украины «Шахедами» в количестве 1 тыс. ракет за сутки. Такими предположениями делится автор материала The Economist.

В очередном видеообращении Владимир Зеленский также сообщил, что Украина обсуждает место, где могут пройти переговоры с представителями России. В числе потенциальных локаций — Варшава, Братислава, Будапешт, Стамбул, Баку, сообщил Интерфакс. Президент отметил, что Киев готов рассмотреть любое предложение. Важное условие — с территории этой страны не запускались ракеты по Украине.

«Если бы с вашей территории не было агрессивных действий, мы могли бы говорить в Минске… сейчас мы говорим — не Минск. Площадкой могут быть другие города для встречи», — сказал Зеленский в видеообращении в воскресенье.

Ранее сообщалось, что New York Post назвал Зеленского премьер-министром Украины.