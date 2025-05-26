Издание New York Post (NYP) назвало главу киевского режима Владимира Зеленского премьер-министром Украины. Новой «должностью» его «наградили» в материале о действиях России в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Автор статьи отмечает, что российским вооруженным силам за прошедшие дни удалось освободить еще три населенных пункта, расположенных вдоль линии фронта.

Уточняется, что «закрепиться» в зоне боевых действий российской армии удалось в тот момент, когда Зеленский обрушился с критикой на США и их союзников из-за молчания после атаки ВС РФ. Речь идет о массированном ударе по объектам промышленности оборонного комплекса Украины.

Целью этой атаки стали предприятия, производящие ударные беспилотники и компоненты ракетного оружия. Аналитики отмечают, что эта атака стала значительным ударом по возможностям Украины в сфере производства оружия и дальнейших вооружений.

Ранее издание Publico отмечало, что слабость дипломатии Владимира Зеленского укрепила отношения России и США.