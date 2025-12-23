Осмотреть, встряхнуть, вымыть: три правила от энтомолога спасут жителей Подмосковья от «елочных» клещей

Энтомолог Олег Тепляков в беседе с REGIONS прокомментировал информацию о распространении клещей в квартирах жителей Одинцова.

Жителей городского округа Одинцово предупреждают о скрытой опасности, которая может проникнуть в дом под видом праздничного символа. В последнее время все чаще фиксируются случаи обнаружения хвойных клещей в квартирах, источником которых становятся живые новогодние елки.

«Теплый климат снижает период покоя у клещей — они пробуждаются и становятся активными еще до того, как елки попадают в дома. Это повышает риск заноса и дальнейшего распространения в жилых помещениях. Укус клеща с елки может привести к серьезным заболеваниям — энцефалиту, боррелиозу и анаплазмозу», — предупредил энтомолог Олег Тепляков в беседе с REGIONS.

Специалист в области дезинсекции дают четкие рекомендации, как обезопасить свой дом. Перед покупкой необходимо внимательно осматривать ветви дерева на предмет мельчайших вкраплений, напоминающих точки, или легкой паутинки.

Сразу после приобретения елку следует встряхнуть на улице. Далее обязателен этап «карантина»: дерево нужно поместить в изолированное, хорошо проветриваемое помещение (например, на балкон или лоджию) минимум на 12 часов. Дополнительной мерой предосторожности может стать осторожное промывание веток прохладной водой.

После установки праздничного дерева в жилой комнате важно поддерживать чистоту — регулярно убирать осыпающиеся иголки и проводить влажную уборку с пылесосом, чтобы уничтожить возможных клещей, уже покинувших хвою.

Если при осмотре обнаружены живые насекомые или на коже появились подозрительные следы укусов (покраснения, зуд), необходимо незамедлительно обратиться за консультацией к врачу.

Ранее в Мособлдуме рассказали, где жители Подмосковья могут купить новогоднюю ель.