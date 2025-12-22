В Мособлдуме рассказали, где жители Подмосковья могут купить новогоднюю ель

В Московской областной думе рассказали жителям региона, где можно купить новогоднее дерево — ель, пихту или сосну. В этом году в регионе организуют более 170 елочных базаров.

Официальные точки продажи деревьев будут открыты во всех округах региона. Для удобства жителей их нанесли на специальную интерактивную карту.

Также в Подмосковье 14 декабря стартует акция «Ель домой — всей семьей!». В ее рамках в Дмитровском и Ульянинском лесных питомниках можно выбрать и самостоятельно срубить дерево. Цены в питомниках начинаются от 1 тыс. рублей.

Жителям напомнили, что за самовольную рубку грозит штраф в размере от 3 до 4 тыс. рублей для граждан, от 20 до 40 тыс. рублей для должностных лиц, от 200 до 300 тыс. рублей для юридических лиц. За рубку в крупном размере может грозить уголовная ответственность.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подготовке области к Новому году.