Основатель «Амедиа» Акопов ушел с поста гендиректора СТС

Продюсер Александр Акопов прекращает сотрудничество с Национальной медиагруппой, активами которой являются телеканалы РЕН, СТС, «Домашний», «Пятый канал» и газета «Известия». Соответствующая информация размещена на сайте НМГ.

В сообщении указано, что Александр Акопов самостоятельно принял решение покинуть медиагруппу. Он намерен сосредоточиться на продюсерской и образовательной деятельности. С 1 марта обязанности Акопова будет выполнять Ирина Варламова, которая до этого периода продолжит работать заместителем генерального директора СТС Медиа по управлению контентом.

«Мы благодарны Александру Акопову и желаем ему успехов, планируем продолжить сотрудничество с ним как в продюсерском, так и в образовательном направлениях», — на сайте приводится цитата Светланы Балановой, генерального директора НМГ.

В сообщении указано, что эфирные телеканалы холдинга будут объединены в единый кластер эфирного телевидения. Данное решение названо стратегическим. Его цель — укрепить позиции холдинга на ТВ-рынке. Практика медиагруппы показала, что создание бизнес-кластеров положительно влияет на работу внутри холдинга, способствует генерированию новых современных проектов, не нарушая основную структуру бизнеса.

«Куратором кластера эфирного телевидения будет Владимир Тюлин, в роли первого заместителя генерального директора НМГ. Он также продолжит возглавлять МИЦ «Известия» и телеканал РЕН ТВ», — заявили в НМГ.

Светлана Баланова заявила о планах группы расширять сферу деятельности. В частности, предлагать качественный информационный контент, который будет интересен целевой аудитории разного возраста.

Ранее сообщалось, что российский экс-филиал Sony Pictures решил отсудить у киносетей почти 1 млрд руб.