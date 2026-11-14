«Ткани заживают медленнее». Врач объяснила риск ампутации при диабете

Врач Данилина: при диабете важно вовремя замечать повреждения кожи стопы

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Наталия Надточая]

Синдром диабетической стопы — одно из самых тяжелых осложнений диабета, которое может привести к ампутации. По данным регистра сахарного диабета, до 40% таких операций в России выполняют на уровне голени или бедра, сообщила в интервью изданию «Газета.Ru» врач-реабилитолог компании БИОНИКА 2.0 Анна Данилина.

По данным НМИЦ эндокринологии имени академика И.И. Дедова, на диспансерном учете в России состоят более 6,1 млн взрослых пациентов с диабетом, при этом реальное число заболевших может быть выше.

Осложнения развиваются из-за поражения сосудов и нервных окончаний: нарушение кровообращения снижает поступление кислорода и питательных веществ к тканям, а потеря чувствительности мешает вовремя заметить травмы.

«Человек может не заметить даже небольшую рану или повреждение стопы, а из-за недостаточного кровоснабжения ткани заживают медленнее. В результате небольшое повреждение может перерасти в серьезное осложнение, вплоть до необходимости ампутации», — отметила Данилина.

После ампутации важно контролировать состояние не только культи, но и сохранившейся стопы, поскольку из-за нарушенной чувствительности человек может не заметить повреждение кожи, в том числе от протеза. Реабилитация включает обучение ходьбе, индивидуальный подбор нагрузки и формирование привычки регулярно осматривать кожу. При диабете важно не игнорировать даже небольшие повреждения и своевременно обращаться за медицинской помощью.

Ранее врач Калинчев сообщил, что однократное повышение сахара не обязательно говорит о диабете.

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