«Пенсионная карта страны». В 12 регионах средняя пенсия превысила 30 тысяч рублей

Средний размер пенсионного обеспечения выше 30 тыс. рублей в октябре 2026 года зафиксирован в 12 субъектах РФ. Об этом свидетельствуют данные статистики, которые изучил ТАСС .

По информации Социального фонда, средняя пенсия среди работающих и неработающих пенсионеров превысила указанный порог в Карелии (31,1 тыс. рублей), Республике Коми (32,4 тыс. рублей), Архангельской области (31,8 тыс. рублей), Ненецком автономном округе (39 тыс. рублей), Мурманской области (34,4 тыс. рублей), Ханты-Мансийском автономном округе — Югре (37,2 тыс. рублей), Ямало-Ненецком автономном округе (36,6 тыс. рублей), Якутии (33,8 тыс. рублей), Камчатском крае (37,7 тыс. рублей), Магаданской области (37,8 тыс. рублей), Сахалинской области (33,9 тыс. рублей) и Чукотском автономном округе (42,2 тыс. рублей).

При этом средний размер пенсионного обеспечения в России в октябре 2026 года составил 25 481 рубль.

Ранее сообщалось о том, что Миронов предложил привязать пенсию к зарплате.