Основатель компании «1С» рассказал о дефиците сотрудников отечественной ИТ-индустрии

Основатель компании «1С» Борис Нуралиев рассказал, что отечественная ИТ-индустрия в условиях общего дефицита сотрудников нуждается в кадрах, сообщил gorod55.ru.

Борис Нуралиев высказал мнение, что в настоящее время ИТ — это самая быстро растущая отрасль российской экономики. Параллельно растет спрос на обучение. Эксперт привел пример. Так, 10 лет назад в российских вузах для студентов выделяли около 28 тыс. бюджетных мест. В 2024 году обучаться на ИТ-специальностях на бюджетной основе стали около 300 тыс. студентов.

«Рост на порядок. Это очень важное перспективное направление, и омские вузы, омские коллеги показывают передовой опыт. По опросу работодателей, Омский государственный технический университет занял 8-е место по стране. Это очень хороший показатель», — сообщил Борис Нуралиев.

Первый замминистра образования Омской области Анатолий Полынский отметил, что в настоящее время вузы готовят квалифицированные кадры в таком объеме, как этого требуют реалии рынка труда. По его словам, министерство работает со студентами старших курсов над вопросами их дальнейшего трудоустройства.

По информации издания, спикеры поделились мнением о перспективности обучения на ИТ-специальностях во время конференции «Преподавание информационных технологий в Российской Федерации», которая состоялась в Омске в четверг, 15 мая.

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