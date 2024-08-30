Основателю газеты «Листок» Михайлову дали восемь лет за фейки об армии

Основателю алтайской газеты «Листок» Сергею Михайлову в рамках дела о фейках об армии суд Горно-Алтайска назначил восемь лет лишения свободы в колонии общего режима, сообщило региональное управление СК.

Суд также постановил, что Сергею Михайлову запрещено заниматься редакционной и журналистской деятельностью сроком на четыре года. Прокуратура настаивала, чтобы основателю алтайской газеты назначили девять лет колонии. Следствие располагало информацией, что в марте и апреле 2022 года Михайлов публиковал материалы, которые дискредитировали ВС РФ.

Мужчину задержали в подмосковных Люберцах, где он жил в арендованной квартире. Его доставили в Горно-Алтайск, выдали ордер на арест и провели обыски в редакции. Правоохранители утверждают, что журналист распространял ложные сведения о целях и задачах СВО. Сергей Михайлов вину не признал. Он заявил, что категорически не согласен с предъявленным ему обвинением.

«Я все эти годы пишу то, что считаю правдой, пусть горькой, но из любви к людям, а вовсе не из-за ненависти к тем или иным политическим деятелям», — сказал он в последнем слове.

Законопроект о фейках приняли 4 марта 2022 года. Гражданам России запрещено в публичном пространстве распространять информацию о деятельности ВС РФ, если она не была подтверждена официальными источниками. В зависимости от степени вины нарушителям выписывают штраф или привлекают к уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, что режиссера Вырыпаева заочно приговорили к 7,5 года колонии за фейки об армии.