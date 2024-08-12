Режиссера Вырыпаева заочно приговорили к 7,5 годам колонии за фейки об армии

Басманный суд Москвы заочно приговорил известного российского режиссера Ивана Вырыпаева* к 7,5 годам за публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Также Вырыпаеву запрещено в течение четырех лет заниматься администрированием сайтов в интернете.

Режиссер выступал против СВО и обещал помогать Украине.

В настоящее время Вырыпаев находится за границей. Срок отбытия наказания будет для него отсчитываться с момента экстрадиции либо задержания на территории РФ.

Вырыпаев был режиссером и сценаристом фильмов «Эйфория», «Кислород», «Танец Дели».

Ранее сообщалось, что российский блогер приехал в Юрмалу и выматерил на концерте Максима Галкина*.

*признан в России иноагентом.