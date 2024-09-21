Особое положение из-за угрозы обстрелов из Ливана ввели на севере Израиля

Официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари на брифинге обнародовал решение министра обороны Израиля Йоава Галанта о введении особого положения на севере Израиля, сообщил ТАСС.

Причина — угроза со стороны Ливана. Спикер предупредил, что ведомство может внести в данное решение некоторые изменения. Ситуация в зоне государственной границы требует круглосуточного контроля. Население будут информировать о любых изменениях.

«На территории от Хайфы и далее на север вводится особое положение», — объявил он на брифинге.

Функционирование компаний, различных организаций и школьных учреждений продолжится в тех местах, где есть оборудованные укрытия на случай обстрелов. Хагари отметил, что Израиль находится в условиях военного времени. Важно, чтобы население выполняло все указания, в частности, запрещено массовое скопление людей в открытых и закрытых пространствах. Риск ракетной опасности со стороны Ливана остается высоким.

Ранее сообщалось, что Израиль не предупреждал США о планах атаковать Бейрут.