Израиль не предупреждал США о планах атаковать Бейрут

Израиль не оповещал США о том, что собирается нанести удар по столице Ливана, Бейруту. Как пишет ТАСС, об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

А Reuters со ссылкой на Минздрав Ливана сообщает, что в результате удара израильтян по южной части Бейрута погибли восемь человек, а еще 59 получили травмы различной степени тяжести.

Ранее сообщалось о том, что из-за начавшейся атаки израильских войск были убиты минимум пять детей, а также ликвидирован руководитель шиитской милиции «Хезболла».