Остановит кровь и вылечит рану: На форуме «Армия-2023» презентовали «Тканевый пистолет»

«Тканевый пистолет» имеет огромное преимущество над традиционными методами лечения, так как помогает восстанавливать раны значительно быстрее», - сообщили в Минобороны РФ

Комплекс оборудован системой распыления, которая способна фокусировать струю лекарства в одной точке. Гель, который попадает на рану, твердеет с внешней стороны и остается жидким внутри. Создание подобных технологий особенно актуально в период проведения спецоперации, отметили в Минобороны РФ.

«Тканевый пистолет» способен останавливать кровотечение и обладает лечебным эффектом. В состав геля входят полимеры и лекарственные препараты. Всего на выставке «Армия-2023» было представлено более 60 экспонатов, при разработке которых использовали инновационные технологии.