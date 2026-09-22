Пустота после триумфа. Психолог объяснила, почему карьерные высоты не приносят счастья

Психолог Смирнова: карьерный успех не приносит счастья

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Юлия Габбасова]

Достижение карьерных вершин и финансового благополучия нередко оборачивается для человека внутренней опустошенностью вместо долгожданного счастья. О том, почему так происходит, изданию «Известия» рассказала психолог Татьяна Смирнова.

По ее словам, некоторые люди на протяжении многих лет стремятся к увеличению доходов, запуску собственного дела или получению признания.

«Весь процесс организован вокруг этой цели – она задает ритм, определяет приоритеты, наполняет дни ощущением прогресса. А когда желаемое достигнуто, вместо ожидаемого удовлетворения приходят растерянность и пустота», – пояснила Смирнова.

Специалист связывает такое состояние с разрывом между внешними результатами и внутренними ожиданиями. Человек зачастую неосознанно воспринимает карьерную цель как универсальное решение личных проблем, полагая, что желанная должность или высокий доход принесут уверенность, свободу и ощущение собственной значимости. Однако внешние достижения далеко не всегда способны закрыть внутренние потребности. В результате, добившись поставленной задачи, человек не испытывает того эмоционального подъема, на который рассчитывал. После выхода на высокий уровень дохода привычная структура жизни может разрушиться, и прежняя система мотивации перестает работать.

Для преодоления кризиса смыслов специалист советует сместить фокус с внешних достижений на поиск более глубоких жизненных ориентиров. Психолог рекомендует чаще задумываться о собственном вкладе в жизнь других людей и развитии творческих интересов. Ощущение наполненности формируется за счет крепких отношений и искреннего интереса к самому процессу жизни, без оглядки на профессиональные статусы.

Ранее психолог Черемнова сообщила, что при депрессии осенью состояние держится более двух недель.

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