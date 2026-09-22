Семь дней на претензию: юрист рассказал, как действовать, если из чемодана пропали деньги в полете

Пара москвичей, летевшая на Мальдивы через Дубай рейсом Flydubai, обнаружила по прилете в Мале, что чемоданы вскрыты, а наличные в рублях и евро — на общую сумму около 120 тыс. рублей — пропали. Все вещи были перерыты. Заявление в полицию, поданное сразу по прибытии, за полтора месяца не сдвинулось с мертвой точки. Авиакомпания на жалобу ответила шаблонной отпиской с советами обновить контакты и обращаться в колл-центр — и после этого не попыталась связаться с пострадавшими пассажирами.

Случай не единичный: аэроворы, ранее специализировавшиеся на ручной клади, теперь все чаще выбирают мишенью сданный багаж.

Разобраться в том, как защищаться в такой ситуации, «Вечерняя Москва» попросила адвоката Эдуарда Бурушко. По его словам, главное, что нужно знать: по Монреальской конвенции, которая действует и в России, и в ОАЭ, и на Мальдивах, за сданный багаж на всем маршруте отвечает исключительно авиакомпания — включая пересадки и работу наземных служб. Перевозчик не может переложить ответственность на аэропорт, и пассажиру не нужно самостоятельно выяснять, где именно вскрыли чемодан.

Юрист подчеркнул, что, обнаружив пропажу в зоне выдачи багажа, выходить из нее нельзя. Нужно сразу подойти к стойке розыска и составить акт о неисправности, указав, что чемодан вскрыт и какие именно вещи или суммы пропали, а также сфотографировать содержимое. Вес багажа, зафиксированный при сдаче, — объективное доказательство: если при получении он уменьшился, это подтверждает факт кражи. Критически важно успеть направить письменную претензию авиакомпании не позднее семи дней после получения багажа — пропустите этот срок, и суд, скорее всего, отклонит иск. Параллельно следует подать заявление в полицию по месту прилета и в транспортную полицию аэропорта вылета в России. Шансы найти вора за рубежом невелики, но документ нужен не для раскрытия, а как официальное подтверждение факта кражи — для претензий к перевозчику, суда и страховой.

По его мнению, ответственность авиакомпании ограничена лимитом примерно в 175 тыс. рублей на пассажира. Этот потолок можно снять, только если доказать, что кражу совершили сами сотрудники перевозчика или его подрядчики — поэтому инициировать уголовное дело так важно. Авиакомпании часто пишут в правилах, что не отвечают за деньги в багаже, но юридически, по Конвенции, такая оговорка недействительна. Тем не менее в суде перевозчик будет настаивать, что пассажир сам виноват, положив наличные в чемодан, и суд может с этим согласиться. Придется доказывать и сам факт наличия денег — помогут выписки о снятии наличных со счета или справки об обмене валюты.

Адвокат резюмировал, что шаблонная отписка авиакомпании — это еще не окончательный отказ: у пассажира есть два года на подачу иска. Если билет покупался туда-обратно, есть основания судиться в российском суде, даже если инцидент произошел в Дубае. Но главный совет эксперта звучит просто: деньги, украшения и ценные вещи перевозить только в ручной клади. Сданный багаж проходит через десятки рук сотрудников разных стран, и проконтролировать этот процесс пассажир не может.

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