Печень в жиру за месяц: нарколог предупредил о последствиях ежедневного алкоголя

Нарколог Исаев предупредил о жировой болезни печени из-за алкоголя

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Евгения Гавриленко]

Всего несколько недель ежедневного употребления алкоголя могут запустить необратимые процессы в печени. Об этом сообщает «Газета.Ru».

По словам специалиста, если спиртное поступает в организм каждый день, в клетках печени начинает накапливаться жир. Так развивается алкогольная жировая болезнь печени, или стеатоз. Это самое раннее проявление алкогольного поражения. При больших дозах процесс может начаться буквально через несколько недель. Однако на раннем этапе заболевание обратимо: если человек отказывается от алкоголя, орган способен восстановиться.

Если же ежедневное употребление продолжается, жировая болезнь переходит в алкогольный гепатит, затем в фиброз и цирроз. Последний развивается после многолетнего пьянства. Но страдает не только печень. При ежедневном приеме спиртного возникают проблемы с сердцем и сосудами, повышается давление, нарушается сон и падает концентрация. 

Ранее гастроэнтеролог Приказчиков назвал болезни, при которых опасен кофе.

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