Кофе не для всех: гастроэнтеролог предупредил о скрытой опасности напитка
Гастроэнтеролог Приказчиков назвал болезни, при которых опасен кофе
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Святов/Сгенерировано нейросетью]
Кофе может быть опасен для людей с некоторыми заболеваниями, предупредил гастроэнтеролог Александр Приказчиков. Об этом сообщает Lenta.ru.
По словам врача, если у человека есть тревожное расстройство, кофе способен его усугубить. При наличии камней в желчном пузыре напиток может спровоцировать приступ желчной колики. Опасен он и для людей с синдромом раздраженного кишечника и функциональной диспепсией — у них кофе усиливает боль и другие неприятные симптомы. При гастроэзофагеальной рефлюксной болезни напиток зачастую становится провокатором изжоги.
Отдельно Приказчиков отметил: регулярное употребление нефильтрованного кофе может повысить уровень так называемого «плохого» холестерина в крови.
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