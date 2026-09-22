Кофе не для всех: гастроэнтеролог предупредил о скрытой опасности напитка

Кофе может быть опасен для людей с некоторыми заболеваниями, предупредил гастроэнтеролог Александр Приказчиков. Об этом сообщает Lenta.ru.

По словам врача, если у человека есть тревожное расстройство, кофе способен его усугубить. При наличии камней в желчном пузыре напиток может спровоцировать приступ желчной колики. Опасен он и для людей с синдромом раздраженного кишечника и функциональной диспепсией — у них кофе усиливает боль и другие неприятные симптомы. При гастроэзофагеальной рефлюксной болезни напиток зачастую становится провокатором изжоги.

Отдельно Приказчиков отметил: регулярное употребление нефильтрованного кофе может повысить уровень так называемого «плохого» холестерина в крови.

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