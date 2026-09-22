Деменция ближе, чем кажется: психиатр назвал сигналы, которые нельзя игнорировать

Все больше российских семей сталкиваются с проблемой деменции: по данным исследования Аналитического центра НАФИ и социального проекта «Деменция.net», почти у четверти россиян есть или были родственники с этим диагнозом. Показатель растет уже третий год подряд — если в 2024 году он составлял 18 %, то к 2025 году поднялся до 21 %.

Врач-психиатр, психотерапевт, психолог и сексолог Алексей Вилков в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что представление о деменции как о резкой потере памяти — слишком упрощенное. Нередко первые разрушительные изменения в мозге проявляются через симптомы, которые легко принять за обычную усталость или естественные возрастные перемены.

Среди тревожных признаков эксперт выделяет не только классическую забывчивость и трудности в быту, но и менее очевидные сигналы. Например, резкое ухудшение зрения — когда человек начинает жаловаться на то, что стал хуже видеть. Еще один настораживающий симптом — изменения в пищевых привычках: внезапное отвращение к любимым блюдам, ощущение, что еда «стала невкусной», и связанная с этим резкая потеря веса. За такие реакции отвечают определенные участки коры головного мозга, и их сбой может быть ранним маркером патологии.

По его словам, не менее важны и поведенческие изменения. Появление навязчивых ритуалов, повторяющихся бесцельных действий или новых жестких привычек может говорить о поражении лобных долей мозга. В таких случаях мозг пытается справиться с нарастающей тревогой через автоматизированные, «зацикленные» действия, теряя при этом гибкость мышления.

При обнаружении подобных симптомов Алексей Вилков настоятельно рекомендует не откладывать визит к врачу-неврологу. Специалист проведет анкетирование для оценки когнитивных функций и при необходимости назначит МРТ головного мозга. Такое обследование позволяет увидеть структурные изменения — в частности, нарушения в извилинах мозга — и выявить деменцию на ранней стадии. Своевременная диагностика дает шанс начать медикаментозное лечение, которое способно замедлить ухудшение когнитивных способностей и продлить период относительно самостоятельной жизни пациента.

Ранее он сообщал, как защитить свой мозг в эпоху цифровой деменции из-за гаджетов.