Конец эпохи чистки: экономист раскрыл, что ждет рынок микрозаймов дальше

Рынок микрофинансовых организаций в России впервые с 2022 года перестал сокращаться и начал расти. По данным RTVI, темпы падения числа МФО замедлились почти на сорок процентов, а количество действующих компаний вышло в плюс. Эксперты связывают это не с внезапным улучшением дел, а с тем, что масштабная чистка сектора наконец завершилась.

Президент Союза предпринимателей и арендаторов России, кандидат экономических наук Андрей Бунич в разговоре с Pravda.Ru объяснил: Центробанк годами методично «обелял» финансовый сектор, выставляя все более жесткие требования. Выдержать их смогли далеко не все — часть организаций лишилась лицензий, часть закрылась сама. Теперь, когда правила игры устоялись и проверены все участники, начался обратный процесс. На рынке появляются новые МФО, которые изначально работают в правовом поле, а некоторые из прежних игроков возвращаются — уже учтя прошлые ошибки и сознательные нарушения, приведшие к их закрытию.

Главная цель надзорных органов, по словам Бунича, состояла в защите граждан от мошеннических схем и минимизации рисков. И эта задача в значительной мере выполнена: криминальные структуры либо перестали существовать, либо ушли в «серую» зону без лицензий. Оставшиеся на легальном рынке компании действуют в прозрачных и предсказуемых условиях. Параллельно государство внедряет цифровые сервисы для аннулирования мошеннических займов, а гражданам доступен механизм самозапрета на кредиты для защиты от несанкционированных оформлений.

Рынок МФО, таким образом, достиг точки равновесия: новые компании открываются с учетом прошлого опыта и известных требований регулятора. Сфера, по оценке эксперта, практически полностью отрегулирована. Однако финансовая система в целом продолжает трансформироваться. Доля убыточных банков в текущем году заметно выросла, что говорит о незавершенности процессов перестройки. Центробанк усиливает контроль за подозрительными операциями, добиваясь максимальной прозрачности движения средств, а власти обсуждают новые законопроекты, вплоть до радикального ограничения прав МФО или полного их запрета — как меру борьбы с растущей закредитованностью населения.

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