Иглы в сердце и мочевом пузыре: в Китае мужчина годами жил с металлом внутри

В Китае у пациента нашли множество игл в сердце и внутренних органах

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Святов/Сгенерировано нейросетью]

В Китае 35-летний мужчина попал в больницу с множеством металлических игл в сердце, брюшной полости, тазу, мочевом пузыре и пенисе. Об этом сообщает New York Post.

Мужчина обратился к врачам с жалобами на дискомфорт при мочеиспускании и кровь в моче. При этом он выглядел здоровым, а его показатели были в норме. Проблему выявила лишь компьютерная томография — она показала, что в организме находится множество иглообразных металлических предметов. Особую тревогу вызвала швейная игла длиной 3,5 сантиметра, найденная опасно близко к сердцу. Хирурги успешно ее извлекли. Игла так долго была внутри, что успела заржаветь.

Остальные иглы врачи оставили. По их мнению, экстренное удаление всех инородных тел может нанести слишком большой ущерб. Медики будут наблюдать за ними и извлекать постепенно. Известно, что у мужчины есть проблемы с умственным развитием. Врачи предположили, что он сам вогнал иглы под кожу. Подобное поведение считается формой селфхарма и документируется десятилетиями. Случай описан в журнале BMC Medicine.

Ранее врачи умертвили женщину против ее воли, пока она плакала и просила остановиться.

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