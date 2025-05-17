«Остановка кровопролития»: Трамп назвал цель телефонного звонка Путину 19 мая

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social проинформировал, что в понедельник, 19 мая, он планирует провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщило РИА Новости.

Американский президент уточнил, что переговоры в телефонном режиме состоятся в 10:00. Издание отметило, что в Москве будет 17:00. Лидер проинформировал, что намерен обсудить вооруженный конфликт на Украине и способы его завершения.

«Темами звонка будут: остановка кровопролития», — написал президент США в соцсети Truth Social.

Президент США отметил, что в этот же день после обсуждения вопроса с Путиным он собирается в телефонном режиме связаться с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами стран НАТО. Тема остается неизменной — украинский конфликт. Лидер выразил надежду, что после разговоров с президентами конфликтующих стран удастся достигнуть договоренность о прекращении огня.

Напомним, что вопрос о прекращении огня на 30 дней не обсуждался во время переговоров, которые состоялись между Россией и Украиной в Турции. Стороны договорились об обмене пленными и о предоставлении плана по урегулированию конфликта во время следующих дипломатических консультаций.

Ранее газета Financial Times сообщила, что Путин отказался знакомиться с мирным планом США по Украине.