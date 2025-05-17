СМИ: Путин отказался знакомиться с мирным планом США по Украине

Президент РФ Владимир Путин отказался обсуждать с американским спецпосланником Стивом Уиткоффом мирный план, который разработали США, сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на собственные источники.

По информации собеседников издания, спецпосланник США Стив Уиткофф разработал мирный план по урегулированию конфликта на Украине. Документ состоит из 22 пунктов. При его составлении учитывалась позиция Украины и Европы. Три человека, участвовавшие в обсуждениях, сообщили, что президент РФ отказался обсуждать этот план.

Источники обратили внимание на поведение российской стороны на прошлой неделе. Россия, по их мнению, специально затягивала обсуждение мирного предложения с представителями США. От прямых переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским также отказалась. Собеседники считают, что президент Путин сильно рисковал. После последовал черед обсуждений, состоятся ли переговоры между участниками конфликта или нет.

По информации издания, сторонники и коллеги президента США Дональда Трампа начинают все более активно настаивать на необходимости более жесткого общения с Кремлем. Собеседники издания уверены, что Россия и Украина начали опасную политическую игру. Позицию Путина они назвали сильной, но рискованной. Украина надеется, что уличит момент, когда Россия ошибется.

«Высокопоставленный украинский чиновник охарактеризовал ситуацию так: Путин и Зеленский играют в геополитическую игру в «блэкджек», а Трамп выступает в роли крупье», — указано в материале Financial Times.

Ранее сообщалось, что Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Зеленского.