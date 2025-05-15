«Оставляю вам свою копию»: родные погибшего бойца из ХМАО помнят его последние слова

Боец из ХМАО Кирилл Акишев предсказал свою гибель от артобстрела на СВО, сообщил muksun.fm. Родные военнослужащего предоставили госархиву Югры информацию, как молодой человек оказался на спецоперации.

По информации издания, молодой человек мечтал стать военным с детства. Сначала мама не воспринимала слова серьезно. Югорчанина еще до СВО призвали на срочную службу, которую он прошел в Подмосковье. Уже тогда он заявил, что если появится возможность, обязательно отправиться в зону боевых действий.

По данным издания, молодой человек отправился в зону СВО в 2023 году. На предприятии, где он работал, предложили съездить на полгода добровольцем. Родные отговаривали молодого человека. У него рос маленький сын. Кирилл сказал, что у родных есть его маленькая копия. Он подписал контракт с Минобороны РФ.

По информации издания, военнослужащий погиб за месяц до празднования своего 25-летия. Перед выполнением одного из заданий он будто предчувствовал свою гибель.

«Наверно мы уже не увидимся…» — незадолго до гибели сказал Кирилл своему другу.

По информации издания, боец погиб через 11 дней после сказанных слов. С момента подписания контракта прошло 24 дня. Погибшего югорчанина посмертно наградили орденом Мужества.

Ранее сообщалось, что подмосковным участникам СВО вручили государственные награды.