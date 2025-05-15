Подмосковным участникам СВО вручили государственные награды

Участники специальной военной операции из Подмосковья получили государственные награды Российской Федерации за свои заслуги. Об этом в обращении губернатору Московской области Андрею Воробьеву сообщил начальник инженерных войск МВО генерал-майор Бахтияр Набиев.

Он передал слова благодарности за мобилизованных военнослужащих из Подмосковья. Так, отличия ордена Святого Георгия — Георгиевским Крестом IV степени — были награждены Александр Кузнецов и Никита Кукса, медалью Жукова — Виктор Кашин.

«Уважаемые и любимые мамы, жены, сестры, отцы и братья, дочери и сыны! От всего сердца спасибо вам за вашу любовь! Благодаря вам — нашему надежному тылу, мы полны сил и отваги не пропускать врага на нашу Родину!» — подчеркнул Набиев.

Он также выразил благодарность за предоставление гуманитарной помощи.

Ранее губернатор Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.