Оставшиеся без домов люди в Судже переселились в здание интерната

Активист Владимир Синельников в интервью «Ленте.ру» сообщил , что в Судже в оккупации находится около 3 тыс. мирных жителей.

По словам активиста, волонтеры устанавливают персональные данные жителей, которые находятся в оккупации в Судже. Общественникам удалось узнать информацию о местоположении примерно 260 человек. Им достоверно известно, что люди живы.

Активист Владимир Синельников рассказал об обстановке в Суджи. Так, некоторые жители остались без собственного жилья из-за обстрелов со стороны ВСУ. В городе расположено здание интерната, которое уцелело. Люди объединились вместе и переехали в интернат. По информации Синельникова, электричество отсутствует, но есть жизненно-необходимые условия. В здании находится несколько десятков людей.

По словам активиста, жители, у которых остались свои дома, проживают в них. Таких горожан большинство. Иногда люди группируются и переселяются в один дом.

«Мы знаем, что сейчас в Судже находится около трех тысяч мирных жителей», — рассказал активист Владимир Синельников.

Активист добавил, что волонтеры ведут активную деятельность для установки любых фактов о жителях Курской области. Таким образом они стараются помочь родственникам пропавших.

Ранее сообщалось, что ВСУ разделили мать и дочь из курской Суджи после похищения на Украину.