Жительницу Суджи Курской области Наталью и ее дочь, к которой приставал украинский боец, разделили в ПВР после перевозки на Украину. Об этом мать девочки рассказал в беседе с военкором RT Владом Андрицей.

Наталья с дочкой в пункте временного размещения на Украине друг друга не видели. Родственники находились в разных палатах инфекционного отделения. При этом сбежать или повидаться через балконы не вышло: курянам запретили ходить друг к другу.

По словам собеседницы, ВСУшники кормили из раз в день, а еду передавали исключительно через окно.

Эта же семья жаловалась, что украинский боевик пытался изнасиловать дочь Натальи. Он несколько раз навещал семью в Судже, расстреливал двери и угрожал автоматом. Случай не первый. Как напомнил военкор, изнасилованиями и мародерством в Курской области занимались бойцы из ВСУ, кто впервые вошел в регион. При этом речь не только об украинцах. На неправомерных действиях ловили французов, поляков и участников из запрещенных организаций.

Ранее сообщалось, что военкор Подоляка заявил об «ударе последней надежды» ВСУ по Курской области.