Осторожно, метеозависимые: 15 и 16 мая вероятность геомагнитных возмущений останется высокой — до 90%

Специалисты представили прогноз геомагнитной активности на ближайшие дни — с 14 по 16 мая. Согласно данным, вероятность возникновения магнитных бурь в этот период будет меняться кардинальным образом, сообщил 56orb.ru.

В первый день периода, 14 мая, по информации издания, опасность остается сравнительно низкой. Вероятность развития магнитной бури оценивается примерно в 17%. В это время, как уточняется, возможны лишь слабые и кратковременные колебания магнитосферы, которые вряд ли вызовут серьезные неудобства у метеозависимых людей.

Однако уже на следующий день ситуация заметно изменится, указано в статье 56orb.ru. В пятницу, 15 мая, вероятность магнитной бури возрастет резко — до 90%. Это, по словам экспертов, указывает на высокую вероятность выраженных геомагнитных возмущений и напряженного состояния магнитного поля Земли. Такой скачок активности может повлиять на самочувствие чувствительных к погоде людей, а также на работу некоторых технических систем.

К субботе, 16 мая, активность несколько снизится, однако риск останется значительным. Вероятность возмущений сохранится на уровне 75%. Это означает, что магнитосфера по-прежнему будет находиться под воздействием солнечной активности, и геомагнитные колебания могут продолжаться.

Прогноз геомагнитных возмущений носит предварительный характер и может достаточно быстро корректироваться по мере поступления новых данных.